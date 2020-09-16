Воронеж, , 09:49 — REGNUM Ртутные термометры пропали из аптек в Воронеже — последние поставки были летом, и с тех пор термометры в аптеки не завозили.

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По информации «Вести-Воронеж», ртутные термометры отсутствуют в нескольких аптечных пунктах, которые проверили журналисты. В одной из аптек рассказали, что в последний раз такие термометры завозили летом. Они тогда стоили 50 рублей за штуку, их быстро раскупили. С тех пор поставок не было и пока не ожидается. Причины в аптеках не называют. В то же время в аптеках свободно продаются электронные и бесконтактные термометры по цене от 400 рублей до нескольких тысяч рублей.

В то же время, отмечает ИА REGNUM, ртутные термометры пока доступны на сайтах аптечных сетей. В одной из крупных аптечных сетей термометры российского производства предлагают по 83 рубля за штуку. В другой аптечной сети — уже по 397 рублей, производство — Китай. На сайте третьей аптечной сети предлагаются ртутные термометры по цене от 73 до 230 рублей, но по факту в наличии их нет.