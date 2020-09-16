Прага, , 09:16 — REGNUM За минувшие сутки в Чехии было выявлено 1677 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом, что является самым большим числом за все время пандемии. Об этом 16 сентября сообщает национальное министерство здравоохранения.

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При этом отмечается, что данное число на 639 больше в сравнении с днем ранее, когда в стране было выявлено 1038 случаев заражения.

Таким образом, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в Чехии достигло 38 896.

Кроме этого, известно, что в настоящее время суммарное количество летальных исходов от COVID-19 в стране достигло 476 и что на данный момент от нового заболевания вылечились свыше 22 613 человек.

При этом отмечается, что на данный момент в стране 15 807 пациентов с коронавирусной инфекцией, что также является рекордным показателем за все время пандемии.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за истекшие сутки на территории Китая было выявлено 12 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией.