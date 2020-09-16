Томск, , 09:11 — REGNUM Жители Томской области в скором времени вновь смогут ходить в кинотеатры, театры и на концерты. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, решение о возобновлении работы этих учреждений принято на заседании оперативного штаба.

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Как отмечается, учреждения могут возобновить работу при условии соблюдения требований Роспотребнадзора. Кроме того, они должны предварительно уведомить об открытии на сайте работа.томск.рф.

«Среди ограничений, которые обязаны соблюдать открываемые учреждения, — заполнение залов не более 50 процентов посадочных мест, рассадка зрителей в «шахматном» порядке, термометрия на входе, обязательное использование масок зрителями и другие», — отметили в правительстве.

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