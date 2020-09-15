Томск, , 11:23 — REGNUM В Томской области за прошедшие сутки выявлено 58 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, за весь период эпидемии здесь зарегистрировано 6 479 подтверждённых случаев.

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«Из вновь заболевших COVID-19 инфекция протекает бессимптомно у 11-ти человек, у 42-х признаки ОРВИ, у пяти — пневмония», — добавили в правительстве.

За сутки также зарегистрирован один летальный исход среди носителей коронавируса. Как отмечается, у пациента диагностировали двустороннюю полисегментарную пневмонию, осложнившейся респираторным дистресс-синдромом, дыхательной и полиорганной недостаточностью. Таким образом, всего в регионе скончались 77 пациентов с COVID-19.

Выписаны из больниц с выздоровлением к настоящему времени 5251 человек, в том числе 20 за последние сутки. В обсерваторах остаются 25 человек.