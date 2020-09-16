Сухум, , 08:32 — REGNUM 52 новых случая заражения коронавирусной инфекцией выявили в Абхазии в течение суток 15 сентября. Об этом сообщает оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страны продолжают борьбу с пандемией — все новости»

"За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 172 граждан, диагноз COVID-19 подтверждён у 52 из них, — сообщили в штабе. — Выписано шесть пациентов».

Всего, по данным штаба, в Гудаутской ЦРБ находится 66 пациентов. У 63 из них подтвержден диагноз COVID-19. В тяжёлом состоянии находятся три человека. В общей сложности в Абхазии выявили 726 носителей коронавируса, из которых 192 победили инфекцию. За время пандемии скончались семь человек с COVID-19.

Стоит отметить, что 52 выявленных носителя коронавируса в сутки является самым большим показателем для Абхазии за время пандемии. Предыдущий раз рекордный результат был зафиксирован 3 сентября, когда в течение суток выявили 42 случая заражения SARS-CoV-2.

Читайте ранее в этом сюжете: Угроза коронавируса: в Абхазии призвали запретить торжественные мероприятия