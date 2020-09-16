Санкт-Петербург, , 08:11 — REGNUM Первые в этом сезоне осенние заморозки зафиксированы в Ленинградской области и Карелии в ночь на 16 сентября. А дождливую петербургскую погоду определяет циклон, центр которого находится над Карелией.

Осенний кофе Дарья Драй © ИА REGNUM

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О первых заморозках в Петербургском регионе сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус. «Осень уже не остановить, и в погоде всё заметнее холодные процессы», — отметил специалист.

По его данным, прошедшей ночью в Ленинградской области минус 0,5° было в Лодейном Поле на востоке региона, а в Карелии минус 1,3° было в Олонце. «Зима уже близко…» — констатировал Леус.

Что же касается погоды в Санкт-Петербурге в среду, 16 сентября, то ее характер определяет циклон с центром в Карелии.

«Его облачная спираль закроет небо плотной пеленой, во второй половине дня начнутся дожди и усилится ветер. При этом пока относительно тепло, учитывая, что на календаре середина сентября», — заметил синоптик.

Температура воздуха в Петербурге составит +15… +17°, по Ленинградской области +13…+18°. Ветер юго-восточный, восточный 5−10 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет активно падать.