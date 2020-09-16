Томск, , 05:52 — REGNUM Спасатели предупредили жителей Томской области об ухудшении погоды. Как сообщили ИА REGNUM в Главном управлении МЧС по региону со ссылкой на Томский гидрометцентр, днём 16 сентября местами по области ожидаются сильные дожди, грозы, град. Порывы ветра будут достигло 17−22 метров в секунду.

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В связи с этим возможно возникновение чрезвычайных происшествий, связанных с падением деревьев и различных конструкций, авариями на электросетях. Кроме того, возможно затопление пониженных участков и подвалов домов.

«Руководители муниципалитетов, заинтересованных ведомств, а также объектов жизнеобеспечения и экономики проинформированы об изменении погодных условий. Им рекомендовано держать развитие ситуации на подведомственных территориях под контролем», — отметили в управлении.

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