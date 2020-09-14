Иркутск, , 07:03 — REGNUM Подразделения ГУ МЧС России по Иркутской области переведены на усиленный вариант несения службы. Причиной послужили неблагоприятные погодные условия.

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За прошедшие сутки, 13 сентября, наиболее интенсивные осадки отмечены в Ольхонском, Братском, Тулунском, Иркутском, Усть-Кутском, Заларинском, Нижнеилимском районах. Об этом сказано в официальном сообщении спасателей.

По их данным, 14 сентября местами в Тулунском, Нижнеудинском, верхнеленских, центральных и южных районах ожидаются сильные дожди, в селеопасных районах очень сильные дожди, в центральных и южных районах усиление северо-западного ветра до 15−18 м/с.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ухудшение погодных условий произошло в Приангарье на прошедших выходных: 11−14 сентября в западных, центральных, южных и верхнеленских районах прошли сильные дожди, местами очень сильные дожди, продолжительные сильные дожди, в горных районах с мокрым снегом.

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