Ирвайн, США, , 05:01 — REGNUM В многопользовательской игре Overwatch стартовало событие Tracer's Comic Challenge. Рекламный ролик разработчики разместили 15 сентября на YouTube-канале PlayOverwatch.

В рамках предложеного конкурса геймерам предлагается получить три награды для персонажа Трейсер. В случае прохождения трёх испытаний они получат новую иконку, в случае шести — новый спрей, а в случае девяти — новый скин (образ героя) с костюмом на тему комиксов.

Tracer's Comic Challenge будет проходить с 15 по 18 сентября 2020 года. Персонаж Трейсер (Лена Окстон) появился в игре в 2014 году.

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