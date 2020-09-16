Пекин, , 02:52 — REGNUM Кампания популяризации чтения, начавшаяся в Пекине с нового учебного года, ставит целью борьбу с распространением наркотиков среди школьников и студентов, сообщает 15 сентября агентство Синьхуа.

Фонд по контролю с незаконным оборотом наркотиков Китая выпустил серию рассказов и учебных пособий по разъяснению гражданам вреда потребления наркотиков. Специальная бесплатная партия материалов была передана пяти нищим районам страны.

Эти районы включают уезд Ляньхуа провинции Цзянси, Энь-Туцзян-Мяоский автономный округ в провинции Хубэй и города Бицзе в провинции Гуйчжоу. За несколько месяцев подготовок, компания получила позитивный отклик в более чем 80 регионах Китая уездного уровня.

В ближайшие дни будет организован ряд онлайн и офлайн-мероприятий, таких как трансляция потокового видео в реальном времени и обмен опытом по контролю над наркотиками.