Бразилиа, , 01:47 — REGNUM Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в Бразилии достигло 4 382 263, включая выявленные за последние 24 часа — 36 653. Об этом сообщает бразильский минздрав на своем сайте.

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Также за сутки в стране зафиксировали 1113 летальных исходов от осложнений, вызванных заболеванием COVID-19. Всего в Бразилии по этой причине скончались 133 119 пациентов.

При этом 3 671 128 человек смогли побороть коронавирусную инфекцию и выздоровели.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 сентября стало известно, что, помимо двух штатов Бразилии, еще пять регионов страны проявили интерес к российской вакцине от коронавируса «Спутник V».

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