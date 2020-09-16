Варшава, , 01:07 — REGNUM Разработчики Ghostrunner показали дату релиза игры в новом трейлере. Ролик был опубликован 15 сентября на YouTube-канале All in! Games.

В видео длительностью около минуты геймерам показали различные моменты игры, в частности, некоторые способы, при помощи которых главный герой расправляется с противниками. Релиз Ghostrunner состоится на платформах PlayStation 4, Xbox One и ПК (Steam, Epic Games Store и GOG) 27 октября 2020 года, разработчики уже начали принимать предзаказы.

Ghostrunner будет выполнен в необычном жанре слэшера (в игре упор сделан на применение холодного оружия) от первого лица, выполненный в стилистике киберпанка. Созданием игры занимаются студии One More Level, 3D Realms и Slipgate Ironworks.

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