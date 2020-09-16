Улан-Батор, , 00:33 — REGNUM Монголия вывезла 266 своих граждан с территории Южной Кореи чартерным рейсом в связи с приостановкой международных авиаперелетов из-за пандемии COVID-19, сообщает пресс-служба монгольской государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям.

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Сообщается, что чартерный рейс вылетел из южнокорейской столицы Сеула и уже приземлился в Улан-Баторе. В группу монгольских граждан входили беременные женщины, пожилые люди, дети, инвалиды и люди с финансовыми затруднениями. После возвращения на родину они будут изолированы на 21 день.

Отмечается, что Монголия уже вернула на родину около 22 тысяч своих граждан. В сентябре монгольские власти планируют организовать 13 спецрейсов по вывозу граждан из других стран.