Приштина, , 08:16 — REGNUM В Национальном институте общественного здравоохранения Косово 15 сентября сообщили, что за сутки в результате исследования 608 образцов в крае был выявлен 71 носитель коронавируса. Ещё 199 пациентов были признаны излечившимися.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, всего в Косово зафиксировано 14 763 случая заражения коронавирусом. 11 784 пациента уже здоровы. 601 человек умер от осложнений, вызванных COVID-19. За последние сутки скончался один пациент с COVID-19. Лечение проходят 2378 человек.

С начала эпидемии заразились коронавирусом 1500 косовских медиков, причем 200 — за июль. Семеро из них скончались.

За последние дни в Косово произошел существенный спад числа ежедневно выявляемых носителей инфекции, при одновременном росте числа выздоравливающих.

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