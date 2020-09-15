Москва, , 21:40 — REGNUM В Вооружённых силах России по состоянию на 15 сентября выявлено 483 носителя коронавирусной инфекции. Об этом сообщается в информационном бюллетене Минобороны.

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«В органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях в период с марта месяца на текущие сутки установлено 483 военнослужащих с положительными результатами тестирования», — говорится в сообщении.

По информации ведомства, на сегодняшний день пять военнослужащих с коронавирусом находятся в состоянии средней тяжести, у остальных не наблюдается симптомов заболевания.

Сообщается также, что за последние сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 36 военнослужащих, общая численность излечившихся от COVID-19 в Вооружённых силах увеличилась до 11 444 человек.