Токио, , 20:18 — REGNUM Кабинет министров Японии 15 сентября принял решение использовать $15,5 млрд из резервного фонда на 2020 финансовый год для борьбы с пандемией коронавируса, сообщает информационное агентство Kyodo. Более $160 млн из этой суммы будут потрачены на вклад в международную структуру по разработке вакцин COVAX.

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Кроме того, $7 млрд будут переданы местным органам власти и пойдут на обеспечение достаточного количества палат в больницах и номеров в гостиницах для пациентов с COVID-19. Почти $3 млрд уйдут на программу беспроцентного кредитования граждан, доходы которых резко упали из-за пандемии.

Кабинет министров Японии также потратит около $300 млн на восстановление районов на юго-западе Японии, сильно пострадавших от стихийных бедствий этим летом.