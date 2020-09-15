Бишкек, , 18:54 — REGNUM Некоторые медицинские работники подали заявление на выплату им компенсации, несмотря на то, что не болеют COVID-19. Об этом сегодня, 15 сентября, на брифинге заявил министр здравоохранения Сабиржан Абдикаримов.

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По его словам, из-за таких случаев спецкомиссия минздрава вынуждена более тщательно изучать документы, поступившие от медиков, желающих получить 200 тысяч сомов (190 тысяч рублей) в качестве компенсации за то, что заразились коронавирусом на работе.

Высокопоставленный чиновник отметил, что это приводит к задержке выплат.

Напомним, что, по официальным данным, в Киргизии медицинским работникам, выявляющим и лечащим граждан с коронавирусной инфекцией, за шесть месяцев выплатили в общей сложности более 1,11 млрд сомов (около 1,05 млрд рублей).