, 18:43 — REGNUM По данным на вечер вторника, 15 сентября, в Италии умерли 35 633 человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 9 (днем ранее — на 14), сообщили журналистам в министерстве здравоохранения.

Выздоровели 214 645 человек, за сутки этот показатель увеличился на 695 (днем ранее — на 316).

Число подтвержденных носителей выросло на 1229 (днем ранее — на 1008). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 289 990.

В настоящее время заражены 39 712 человек — на 525 больше, чем днем ранее. Количество актуально заражённых (непрерывно снижавшееся с конца апреля до начала июля) растёт уже ровно полтора месяца, за это время увеличилось в 3,5 раза. При этом гораздо медленнее увеличивается количество умерших: врачи связывают это с изменением среднего возраста заражённых — теперь это почти всегда молодые люди и люди среднего возраста.