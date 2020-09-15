Ростов-на-Дону, , 18:17 — REGNUM Появившаяся информация о закрытии на карантин одного из многофункциональных центров в Ростове-на-Дону не соответствует действительности. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном пресс-центре 15 сентября.

Информация о переходе одного из МФЦ на улице Большой Садовой на режим работы по предварительной записи с 21 сентября якобы поступила от одного из сотрудников учреждения.

«Это не так. Работаем как и всегда», — предоставили ответ уполномоченного МФЦ в региональном пресс-центре.

ИА REGNUM напоминает, что с 8 апреля 2020 года МФЦ Ростовской области из-за угрозы распространения коронавируса принимали граждан только по неотложным делам. С 15 мая все многофункциональные центры возобновили работу в полном объёме по предварительной записи.

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