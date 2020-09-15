Москва, , 15:51 — REGNUM Построенные военными строителями новые инфекционные центры в Пскове и Великих Луках полностью готовы к приему пациентов, в том числе с коронавирусной инфекцией и оказанию высокотехнологичной медицинской помощи. Об этом заявил 15 сентября министр обороны РФ Сергей Шойгу, докладывая президенту Владимиру Путину, передает корреспондент ИА REGNUM.

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По словам министра, общая площадь двух медцентров превышает 17 тыс. кв. метров. Персонал для работы в них проходит подготовку в Военно-медицинской академии им. Кирова в Санкт-Петербурге.

«В настоящее время ведем строительство многофункционального медицинского центра в Североморске, на 100 мест, со специализированным отделением радиологии — это первый такой у нас центр. Завершаем строительство медицинского центра в Кызыле, на 200 мест. После чего также в Туве приступим ко второму этапу строительства — поликлиники на 300 посещений в сутки», — рассказал Сергей Шойгу.

Напомним, решение о строительстве инфекционных медцентров в Рскове и Великих луках было принято 20 июня 2020 года во время общения президента с псковскими медиками, рассказавшими об острой нехватке специализированных коек в эпоху борьбы с пандемией.

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