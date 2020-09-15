Санкт-Петербург, , 16:16 — REGNUM Велосипедный маршрут между Москвой и Петербургом может появиться в обозримом будущем. Его протяженность может составить около 1150 км.

Проектом заинтересовалась консалтинговая компания «КБ Стрелка» и команда по развитию велокультуры Let’s bike it! Они уже приступили к трассировке маршрута, отправившись в экспедицию, сообщает ТАСС.

В дороге из Москвы в Петербург на велосипедах они проведут 16 дней. Маршрут пройдет через Торжок, Осташков, Великий Новгород, Тверь, Старую Руссу и Гатчину. Экспедиция проводится при поддержке Ростуризма.