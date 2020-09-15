Мальмё, Швеция, , 16:47 — REGNUM 11 сентября в Мальмё рамках пограничного контроля проводилась очередная проверка прибывающих из Дании пассажиров. 40-летний Бенджами Антви отказался последовать за полицейским, за что был насильно снят с поезда. Сам Антви утверждает, что действия правоохранителей на границе были обусловлены его цветом кожи, а не протоколами безопасности. Об этом 15 сентября сообщила газета Fria Tider.

«Я понимаю, что распространенный в социальных сетях видеоролик об инциденте вызывает эмоции, но за действиями полиции могут стоять обстоятельства, которые не очевидны на видеозаписи. Когда мы едем в поезде, мы проверяем всех пассажиров. Если пассажир не хочет участвовать в проверке, нам может потребоваться попросить этого человека выйти, поскольку мы не можем остановить поезд. Вот что там произошло», — говорится в заявлении главы пограничной полиции Швеции по региону «Юг» Томми Бреннстрёма.

Сам Антви заявляет, что к нему относились по-другому. В социальных сетях, в частности в Twitter, видеоролик с задержанием Антви сопровождается комментарием пользователей, согласно которым полицейские в Швеции являются «расистами» и «фашистами».

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