Бурос, , 15:39 — REGNUM В Буросе, расположенном на западе Швеции (регион Вестра-Гётланд), зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции. За прошедшие выходные в местную больницу Säs с подозрением на заражение SARS-CoV-2 поступили восемь пациентов. Впоследствии всем им был поставлен диагноз COVID-19. Об этом 15 сентября со ссылкой на местное издание Borås Tidning сообщила газета Aftonbladet.

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В настоящее время в больнице Säs с диагнозом COVID-19 находятся 10 человек. Один пациент получает помощь медиков в палате интенсивной терапии.

Как пишет Borås Tidning, поступление сразу восьми пациентов с COVID-19 является резким увеличением притока новых заболевших.

«Должна сказать, что это тревожный рост. У нас всего было порядка двух пациентов, и наблюдался довольно спокойный приток, но теперь он снова увеличился. Мы не знаем, связано ли это с открытием школ или с работой каких-либо других учреждений», — заявила исполняющая обязанности главного врача Säs Нина Видфельдт.

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