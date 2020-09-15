Москва, , 12:52 — REGNUM Во вторник, 15 сентября, стартовала вторая смена полуфиналов Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена» — проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» — в Центральном, Приволжском и Южном федеральных округах.

С приветственным словом к конкурсантам в Нижегородской, Московской областяхи Республике Крым обратился Первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.

Он отметил, что конкурс «Большая перемена» стал уникальным проектом, объединившим более 1 миллиона школьников из всех регионов страны.

«Вы все — уже победители, каждый из вас решился принять участие в этом конкурсе, не побоялся и сделал серьёзный шаг. Это, наверное, самое сложное и самое важное в жизни — научиться верить в себя, научиться действовать. Не просто ждать, а действовать для того, чтобы поменять свою жизнь и жизнь окружающих — и вы это сделали!», — сказал Сергей Кириенко.

Он подчеркнул, что, в отличие от традиционных школьных конкурсов и предметных олимпиад, «Большая перемена» дает старшеклассникам возможность выбора направления, чтобы каждый участник мог раскрыть свои сильные стороны и проявить свои таланты. Партнерами конкурса выступают ведущие российские компаниии крупнейшие высшие учебные заведения, и уже сегодня они конкурируют за будущих абитуриентов и профессионалов.

«Это, пожалуй, важнейшая вещь — не вы конкурируете за то, чтобы попасть в определённое высшее учебное заведение, а ведущие российские вузы ждут к себе полуфиналистов и финалистов конкурса «Большая перемена», — сообщил Сергей Кириенко, — партнёрами конкурса являются практически все самые крупные российские компании с мировым именем, такие как Сбербанк, Mail.ru, Росатом, Ростех, Роскосмос. Они начинают присматриваться к победителям, полуфиналистам конкурса, говоря о том, что они очень заинтересованы в вас и в том, чтобы, получив образование, вы пошли к ним работать. У вас будет хорошая возможность попробовать себя, пройти соответствующие стажировки», — добавил он.

Также первый замглавы Администрации Президента России поблагодарил школьниковза поддержку ветеранов Великой Отечественной войны и за помощь пожилым людям, которую оказывали участники конкурса во время пандемии в рамках Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе.

«Многие из вас почувствовали, что, несмотря на то, что вы всё ещё учитесь в школе, вы можете сделать много важного и полезного для других людей», — отметил Сергей Кириенко.

Торжественная церемония открытия полуфиналов конкурса состоялась одновременнов Нижегородской области на площадке стадиона «Нижний Новгород», в Московской области на площадке Детского оздоровительного лагеря «Имени 28 Героев Панфиловцев» и в Международном детском центре «Артек» в Крыму. В первой серии полуфиналов участвуют школьники из 30 регионов России. В целях обеспечения санитарно-эпидемиологических требований она проходит в три смены. На второй смене собрались 248 старшеклассников из Центрального федерального округа, 333 — из Приволжского и 219 — из Южного федерального округа.

В течение трёх дней конкурсантов ожидают встречи с экспертами «Большой перемены», работа над кейсовыми заданиями, которые подготовили для них ведущие российские компании и вузы, насыщенная полезная программа и творческие мероприятия. Вместесо школьниками в полуфиналах конкурса принимают участие их педагоги.

Первая серия полуфиналов конкурса продлится до 23 сентября 2020 года. Всегос 9 сентября по 25 октября состоится 18 полуфиналов. Они пройдут во всех федеральных округах и объединят 6000 старшеклассников.

Вторая серия полуфинальных испытаний пройдет с 26 сентября по 9 октябряв Дальневосточном, Уральском и Сибирском федеральных округах (Хабаровском крае, Тюменской и Новосибирской областях). С 12 по 25 октября 2020 года полуфиналы конкурса состоятся в Северо-Западном, Северо-Кавказском и Центральном федеральных округах (Ленинградской области, Республике Дагестан и Ярославской области).

По итогам всех полуфинальных испытаний будут отобраны 1200 школьников, которые поедут в начале ноябре на финал конкурса в Москву и смогут побороться за главные призы «Большой перемены»: денежные премии в размере 1 миллиона рублей для десятиклассников и 200 тысяч рублей для учеников 8−9 классов, а также дополнительные баллы к портфолио достижений при поступлении в вузы. Все финалисты конкурса получат путевки в Международный детский центр «Артек».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, конкурс «Большая перемена» — это возможности для образования, развития и коммуникации всех учеников 8−10 классов. Конкурс проходит по 9 тематическим направлениям: новые медиа («Расскажи о главном!»), искусство и творчество («Я творю!»), экология («Сохраняй природу!»), среда обитания («Меняй мир вокруг!»), здоровый образ жизни («Будь здоров!»), наука и технологии («Создавай будущее!»), добро («Делай добро!»), путешествия и туризм («Познавай Россию!»), историческая память («Помни!»).

Организаторами конкурса «Большая перемена» выступают АНО «Россия — страна возможностей», проект «ПроеКТОриЯ», Российское движение школьников и ФГБУ «Роспатриотцентр». Партнёры «Большой перемены» — Сбербанк, Mail.ru Group. Конкурс проходит при поддержке Министерства просвещения РФ, Министерства наукии высшего образования РФ и Федерального агентства по делам молодежи.