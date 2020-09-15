Екатеринбург, , 12:18 — REGNUM Меры против распространения COVID-19 в Свердловской области нужно усилить, заявил депутат гордумы Екатеринбурга Александр Колесников на заседании представительного органа власти.

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Парламентарий пожаловался, что свердловская молодёжь массово участвует в вечеринках в центре Екатеринбурга, после чего якобы происходит рост заболеваемости COVID-19, в том числе в учебных учреждениях.

«Надо ужесточать меры, усиливать контроль в школах», — сказал Колесников.

Депутат призвал своих коллег подписать соответствующее обращение к региональным властям.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге закрыли на карантин уже 96 классов из-за коронавируса и ОРВИ.

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