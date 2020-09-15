Каракас, , 10:03 — REGNUM Власти Венесуэлы приняли решение о расширении Национального плана вакцинации посредством направления более 3500 медицинских бригад в различные регионы страны. Об этом сообщает Prensa Latina.

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По словам министра здравоохранения Венесуэлы Карлоса Альварадо, младенцы до семи дней получат вакцину против туберкулеза и гепатита B, а дети в возрасте от двух до шести месяцев — иммунизирующее средство против полиомиелита.

В Национальный план вакцинации Венесуэлы также включена пентавалентная вакцина, защищающая детей от дифтерии, коклюша, столбняка, гепатита B и одного из патогенов, вызывающих пневмонию и менингит.

Также население планируют привить от таких заболеваний, как жёлтая лихорадка, краснуха, корь и эпидемический паротит, а беременные женщины получат вакцину от столбняка.

Вакцинация продлится до 30 ноября.