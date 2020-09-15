Красноярск, , 09:20 — REGNUM В Красноярском крае продолжает снижаться активность очага клещевого энцефалита, при этом количество присасываний клещей снизилось по сравнению с прошлой неделей в 3,1 раза. Об этом 14 сентября сообщает пресс-служба краевого управления Роспотребнадзора.

По данным ведомства, в период с 4 по 10 сентября случаи присасывания клещей были зафиксированы на территории семи районов края, а из восьми зарегистрированных случаев в пяти пострадали дети. Всего же с начала сезона в Красноярском крае был зарегистрирован 15 971 случай присасывания, среди пострадавших 3482 ребёнка. В период с 4 по 10 сентября в столице региона, Красноярске, жалоб на присасывание клещей не зарегистрировано.

Напомним, что всего с начала сезона в городе было зарегистрировано 4773 случая, в том числе 1024 пострадавших — дети. По данным Роспотребнадзора, в национальном парке «Столбы» и в районе ст. Снежница (на контрольных пунктах наблюдений) клещи на прошедшей неделе не обнаруживались.

Роспотребнадзор обращает внимание жителей на то, что ещё до октября в регионе будет сохраняться активность клещей, и рекомендует при выходе на природу не пренебрегать средствами защиты — соответствующей одеждой и репеллентами. А в случае присасывания — немедленно доставить правильно удалённого клеща в вирусологическую лабораторию для своевременного принятия мер профилактики клещевых инфекций. Как сообщало ИА REGNUM, кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории биологии арбовирусов центра имени М.П. Чумакова РАН Оксана Белова предупредила, что осенью в России начинается вторая волна активизации клещей.

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