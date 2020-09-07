Красноярск, , 07:01 — REGNUM В Красноярском крае продолжает снижаться активность очага клещевого энцефалита, при этом количество присасываний клещей снизилось по сравнению с прошлой неделей в 2,6 раза. Об этом 7 сентября сообщает пресс-служба краевого управления Роспотребнадзора.

Клещ Константин Ерёмин © ИА Красная Весна

По данным ведомства, в период с 28 августа по 3 сентября случаи присасывания клещей были зафиксированы на территории шести районов края, а из 25 зарегистрированных случаев в девяти пострадали дети. Всего же с начала сезона в крае зарегистрировали 15 963 случая присасывания, среди пострадавших 3477 детей.

В период с 28 августа по 3 сентября в столице региона, Красноярске, с жалобами на присасывание клещей к медикам обратились 18 человек, в том числе шесть детей. Всего с начала сезона в городе зарегистрировали 4773 случая, в том числе 1024 пострадавших — дети.

По данным Роспотребнадзора, в национальном парке «Столбы» и в районе ст. Снежница (на контрольных пунктах наблюдений) клещи на прошедшей неделе не обнаруживались.

Как сообщало ИА REGNUM, количество обратившихся с жалобами на присасывание клещей в Красноярском крае выросло в 1,8 раза по сравнению с предыдущей неделей. По словам специалистов, это объясняется активизацией степных клещей — переносчиков клещевого риккетсиоза, «численность которых незначительна и характерна для текущей недели».

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