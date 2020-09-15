Лондон, , 09:10 — REGNUM За минувшие сутки в Великобритании было выявлено свыше 2,6 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 15 сентября сообщает британское правительство со ссылкой на минздрав страны.

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По данным министерства, за последние 24 часа в стране был выявлен 2621 новый заразившийся SARS-CoV-2, в результате чего их общее число стало составлять 371 125.

Также сообщается, что суммарное количество летальных исходов от COVID-19 в Великобритании на данный момент составляет 41 637.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за истекшие сутки на территории Бразилии было выявлено свыше 15 тысяч новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.