Богота, , 08:35 — REGNUM За последние сутки в Колумбии было выявлено свыше 5,5 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 15 сентября сообщает министерство здравоохранения и социальной защиты страны на своей странице в соцсети в Twitter.

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Согласно данным министерства, за минувшие 24 часа в стране выявили 5573 новых заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 721 892.

Также уточняется, что за этот же период в Колумбии от COVID-19 скончались 199 пациентов, и теперь суммарное количество летальных исходов выросло до 23 123.

При этом сообщается, что на данный момент в стране 606 925 человек вылечились от нового заболевания, 7540 из которых — за последние 24 часа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за истекшие сутки в Аргентине было выявлено свыше 9 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.