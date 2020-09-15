Екатеринбург, , 06:51 — REGNUM Свердловский губернатор Евгений Куйвашев снова смягчил режим повышенной готовности, который действует в регионе с марта. Указ уже опубликован и 15 сентября вступил в силу.

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Согласно новому документу, из перечня временно запрещённых видов деятельности исключены выставочные, просветительские и культурные мероприятия с присутствием граждан, разрешено групповое посещение библиотек, выставок, музеев, а также расположенных на воздухе игровых площадок и детских аттракционов. При этом в группе не должно быть более 20 человек. Также можно посещать дельфинарии и зоопарки.

Введены и другие послабления. А вот гражданам с хроническими заболеваниями и тем лицам, кто в возрасте старше 65 лет, снова продлили режим самоизоляции. В этот раз — до 21 сентября.