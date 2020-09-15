Петропавловск-Камчатский, , 05:51 — REGNUM В Камчатском крае руководство школ отказывается от работы в две смены и переводит детей на дистанционное обучение. Глава региона Владимир Солодов назвал такой подход к организации образовательного процесса с учётом рекомендаций Роспотребнадзора для недопущения распространения коронавирусной инфекции недопустимым, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

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Школы отказываются от работы в две смены — часть детей обучается в очной форме в одну смену, вторая часть — переводится на дистанционное обучение. Об этом рассказала врио зампредседателя правительства Камчатского края Виктория Сивак.

«Нельзя часть детей оставлять в очной форме, а часть переводить на дистант: это принципиально разное качество обучения. Это абсолютно недопустимо», — отреагировал Владимир Солодов.

Как сообщало ИА REGNUM, от дистанционного образования и карантина из-за пандемии коронавируса пострадала психика у 83,8% школьников в России. Такие данные опроса Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей Минздрава РФ приводит РБК.