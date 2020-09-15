Вашингтон, , 05:25 — REGNUM Польская студия CD Project Red выложила в сеть новый скриншот будущей игры Cyberpunk 2077. Изображение было опубликовано 14 сентября на официальной Twitter-странице проекта.

«Солнечный безмятежный день», — написала администрация аккаунта в посте. На скриншоте поклонники игры могут видеть автомобиль, который едет по одной из городских улиц. К сожалению, разработчики не уточнили, показаны ли в кадре какие-то эффекты, например, трассировка лучей.

https://twitter.com/CyberpunkGame/status/1305497221694214144

Ранее CD Project Red сообщила, что она проведёт очередную трансляцию Night City Wire 18 сентября 2020 года. Разработчики расскажут геймерам о бандах ночного города и о том, как создавалась музыка Cyberpunk 2077.

Читайте ранее в этом сюжете: CD Projekt Red расскажет геймерам о бандах Cyberpunk 2077 и о музыке игры