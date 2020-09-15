Бразилиа, , 01:45 — REGNUM Еще 381 пациент скончался в Бразилии от осложнений при COVID-19 за сутки, а за весь период наблюдений в республике было подтверждено 132 006 летальных исходов, связанных с этим заболеванием. Об этом сообщает на своем сайте бразильский минздрав.

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Кроме того, число случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в стране возросло за последние 24 часа на 15 155 и достигло 4 345 610. При этом 3 613 184 человек уже выздоровели.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 сентября англо-шведская компания AstraZeneca возобновила испытания в Бразилии на людях оксфордской вакцины от коронавируса.

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