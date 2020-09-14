Пекин, , 20:53 — REGNUM В целях преодоления языковых барьеров и популяризации общенационального китайского языка путунхуа в Китае запущена специальная недельная просветительская кампания в бедных районах, сообщает 14 сентября Синьхуа со ссылкой на информацию, распространенную Министерством образования КНР.

По официальной информации, на путунхуа говорит более 80% жителей страны, но в бедных и слабо развитых районах удельный вес владеющих им снижается менее, чем до 62%. Кампания пройдет в форме серии мероприятий, способных заинтересовать аудиторию. В социальных сетях планируется предложить соответствующие медийные продукты — короткие видеоролики, викторины и т.д.

Кампания имеет ежегодный статус и проводится с 1998 года на третьей неделе сентября.