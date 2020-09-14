Москва, , 17:21 — REGNUM Актёру Михаилу Ефремову дали восемь лет колонии «за его позицию», заявил 14 сентября адвокат Эльман Пашаев на пресс-конференции в Москве.

Эльман Пашаев и Михаил Ефремов Официальные протокольные съемки в зале суда

«Вы знаете, за что Ефремову дали восемь лет, да? Об этом никто не хочет говорить. За его позицию, за его высказывания. Чтобы вы понимали», — сказал защитник.

Как сообщало ИА REGNUM, артиста Ефремова осудили по делу о смертельном ДТП в центре Москвы, назначив наказание в виде лишения свободы на срок восемь лет в колонии общего режима.