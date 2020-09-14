Бишкек, , 17:19 — REGNUM За минувшие сутки в Киргизии зафиксировано 47 новых случаев коронавирусной инфекции, а всего с начала пандемии зарегистрировано 44 928 случаев. Об этом сегодня, 14 сентября, на брифинге заявила начальник управления минздрава Айнура Акматова.

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По ее словам, за последние сутки признан излечившимся от коронавируса 101 киргизстанец.

По-прежнему получают лечение от COVID-19 в больницах и стационарах 507 жителей республики, а также остаются на амбулаторном лечении — 1 903 человека.

Всего с начала пандемии признаны излечившимися 41 023 пациента, у которых ранее был диагностирован коронавирус. Также в Киргизии зарегистрировано 1 063 летальных исходов среди пациентов с диагнозом «COVID-19».