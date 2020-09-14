Сеул, , 16:03 — REGNUM В связи с участившимися случаями заражения в больницах в Южной Корее ужесточат надзор за медицинскими учреждениями. Об этом сообщает KBS со ссылкой на заявление исполняющего обязанности мэра Сеула Со Чжон Хёпа.

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По его словам, с 22 по 28 сентября местные органы власти намерены провести инспекции ряда медицинских учреждений, где в последнее время были зафиксированы вспышки коронавируса.

На брифинге, состоявшемся 14 сентября, и.о. мэра Сеула сообщил о бесплатной вакцинации от гриппа более 150 тыс. человек, занятых в сферах и процессиях с высоким уровнем риска заражения, среди которых водители общественного транспорта, сотрудники социальных учреждений и детских садов.

Он также добавил, что данные меры приняты для избежания двойной волны заболеваний: коронавируса и гриппа.