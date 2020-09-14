Санкт-Петербург, , 15:56 — REGNUM Младший брат Анастасии Ещенко — Сергей Ещенко — в суде по делу об убийстве сестры рассказал о ее взаимоотношениях с историком Олегом Соколовым, передает корреспондент ИА REGNUM. По словам Сергея, складывалось ощущение, что Соколов относился к Анастасии скорее как к помощнице, а не возлюбленной. А в ночь трагедии сестра рассказала Сергею о том, что Соколов ее избил, ударил головой об пол, и физическое насилие к ней с его стороны применялось не в первый раз.

19-летний Сергей Ещенко — профессиональный футболист, вратарь клуба «Краснодар 2». 14 сентября по ходатайству своих родителей он был признан судом главным потерпевшим по делу об убийстве своей сестры. Сергей давал показания по видеосвязи из Краснодара.

По словам Сергея Ещенко, он проживал с родителями и сестрой в одной квартире в Краснодаре до своих 12 лет. После того как Анастасия Ещенко поступила в СПбГУ и переехала в Петербург, по два-три раза в месяц они созванивались.

«Она была очень сильной личностью, которая привыкла добиваться в жизни всего сама. Была очень трудолюбивой, — описал характер сестры Сергей. — Если она чувствовала, что ее ущемляют или как-то пытаются воздействовать на нее против ее воли, вступала в конфликт, но в конфликтах была сдержанной и старалась решать вопросы в мирном русле».

По словам Сергея, Анастасия очень редко использовала нецензурные слова, могла браниться только в случае крайнего отчаяния и была очень воспитанным человеком. О сожительстве с Олегом Соколовым девушка рассказала брату лишь за год до трагических событий, случившихся в начале ноября 2019 года.

«Я знал об отношениях, но не знал, на постоянной основе она с ним живет или нет, — пояснил Сергей Ещенко. — Она его любила, по крайней мере, не слышал о Соколове плохого от нее. Она говорила, что он очень интересный человек, с которым у нее общие интересы, и ей было с ним спокойно».

Как отметил Сергей Ещенко, в последнее время сестра говорила ему, что она сидит с детьми Соколова, когда его бывшей жене не с кем их было оставить, а Соколов в это время был занят.

«Как сестра рассказывала, она проводила время с его детьми, о детях отзывалась хорошо, незадолго до событий говорила, что пытается налаживать с ними отношения, — пояснил потерпевший. — Она высказывала опасения о встречах Соколова с бывшей женой. У нее были подозрения, просто высказывала опасение, что во время встреч он ей изменяет».

Описывая отношения 24-летней аспирантки с 63-летним историком, Сергей вспомнил случай из жизни. Он приехал в Петербург и встретился с Анастасией и Олегом, после прогулки по городу они зашли в магазин за продуктами.

«Соколов шел, нес корзинку, говорил ей, что брать. Складывалось ощущение, что он относился к ней как к помощнице, а не любимой женщине», — пояснил Сергей Ещенко.

В день убийства Анастасии — промежуток времени с 7 на 8 ноября 2019 года, Сергей общался с сестрой по телефону. Она ему позвонила около часа ночи и рассказала, что Соколов ее избил.

«Она плакала, у нее было очень тяжелое состояние. Рассказала, что [Соколов] ее избил и очень сильно ударил головой об пол, — рассказал Сергей Ещенко. — Она рассказала, что ее пригласил на день рождения ее друг, и когда она об этом рассказала Соколову, он был в ярости».

По словам Сергея Ещенко, в ту же ночь сестра сообщила ему о том, что Соколов не в первый раз применяет физическое насилие к ней. Брат посоветовал Анастасии уходить от него, и та пообещала, что сделает это, но ей необходимо было забрать свои вещи, так как они все оставались в квартире Соколова, и пообещала перезвонить позже.

«Через 40 минут позвонил Анастасии, судя по голосу, в квартире была спокойная обстановка. Соколов спросил ее, кто звонит, она ответила, что разговаривает с братом и «если хочешь — проверь», — передал последние слова сестры Сергей Ещенко. — После этого она пообещала перезвонить утром. Проснулся, звонка не было, несколько раз звонил, но она не отвечала. На следующий день в новостях увидел о том, что произошло».

Самого Соколова потерпевший охарактеризовал как человека, которому важно находиться в центре внимания, ему нравится это ощущать. Кроме того, по словам Сергея Ещенко, Анастасия рассказывала ему, что конфликт с публицистом Понасенковым, который якобы долгое время преследовал Соколова, это «простые рабочие моменты».

Также потерпевший по уголовному делу рассказал суду, что Анастасию Ещенко финансово поддерживали родители и дедушка с бабушкой, также она пыталась подрабатывать и собиралась трудоустроиться на предприятие.

«На каждую поездку за границу родители пересылали деньги. Родители всячески финансово поддерживали. О подарках от Соколова ни разу не слышал», — подытожил брат погибшей.

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