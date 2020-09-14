Москва, , 15:13 — REGNUM В России сохраняется угроза заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сегодня, 14 сентября, на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением COVID-19 заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

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«Надо помнить, что угроза заражения коронавирусом остаётся, и именно в осенний период начинаются сезонные заболевания ОРВИ, гриппом», — сказал премьер-министр.

Поэтому. Подчеркнул Мишустин, крайне важно обезопасить от инфекции себя и своих близких, а «для этого необходимо следовать предписаниям специалистов».

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"Прежде всего, носить маски в общественных местах, держать социальную дистанцию», — пояснил глава российского правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным оперативного штаба на 14 сентября, за истекшие 24 часа на территории России было выявлено 5509 новых подтверждённых случаев заражения коронавирусом. Общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране достигло 1 068 320. За весь период пандемии в РФ от COVID-19 скончались 18 635 человек, 878,7 тыс. человек вылечились от нового заболевания.

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Добавим, что ранее ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев заявлял, что угроза массового распространения коронавируса в России может исчезнуть лишь к лету 2021 года.