Санкт-Петербург, , 15:08 — REGNUM На владельцев петербургских торговых центров составили более 170 протоколов о нарушениях требований Роспотребнадзора. Об этом 14 сентября сообщили в Смольном.

Вход в один из ТЦ Петербурга ИА REGNUM

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Напомним, с 12 сентября в городе возобновили работу фуд-корты и кинотеатры в торговых центрах, чего давно добивались представители бизнеса. Работать им позволили при условии соблюдения мер безопасности, в частности, использовании масок и перчаток.

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На прошлой неделе комитет по контролю за имуществом Санкт-Петербурга проинспектировал торговые комплексы и центры, проверил около 35 ТЦ, в которых расположено более 1,5 тыс. торговых объектов. По итогам инспекции составлен 171 административный протокол в отношении владельцев таких объектов.

Наиболее распространенные нарушения связаны с работой фудкортов, фуд-плейсов и «островных» торговых точек. Не у всех предпринимателей есть QR-коды, подтверждающие соблюдение стандартов безопасности, или они не соответствуют заявленной деятельности. Руководители комплексов также будут привлечены к административной ответственности.

В отличие от предыдущих проверок значительно возросло количество посетителей и работников, использующих средства индивидуальной защиты, тем не менее такие нарушения, как отсутствие СИЗ, еще весьма распространены.

«Только добросовестное исполнение санитарных стандартов и личная ответственность каждого гражданина за своё здоровье и здоровье окружающих позволит снизить распространение инфекции», — считает губернатор Петербурга Александр Беглов.

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