Сиэтл, США, , 14:13 — REGNUM Разработчики из Hopoo Games выпустят ещё одного крупное обновление для игры Risk of Rain 2. Об этом 14 сентября сообщает «Игромания».

По словам разработчиков, в это обновление войдёт весь ранее вырезанный контент и несколько нововведений, о которых просили игроки. Помимо этого, Risk of Rain 2 в скором времени выйдет на сервисе Google Stadia.

Напомним, Risk of Rain 2 — это ролевой экшен с процедурной генерацией мира. В нём геймеры путешествуют по космическим порталам и сражаются с инопланетными чудовищами.

Читайте ранее в этом сюжете: В новой модификации для Doom 2 появились оружие и враги из Warhammer 40,000

Читайте развитие сюжета: Авторы Marvel's Avengers уже работают над новой крупнобюджетной игрой