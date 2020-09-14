Москва, , 14:12 — REGNUM Минобрнауки «чувствует, понимает и видит» проблемы иностранных студентов, но намерено соблюсти разумный баланс между интересами. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 сентября, об этом заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков в ходе заседания президиума фракции «Единая Россия» в Госдуме.

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"У нас 298 тыс. иностранных студентов. При этом 160 тыс. во время коронавируса выехали за пределы РФ. Чуть больше 130 тыс. остались в наших общежитиях, в наших вузах, и к чести вузов могу сказать, что они не только летом занимались трудоустройством, социализацией, но и просто даже помогали — вплоть до того, что вузы кормили», — сказал Фальков.

Он рассказал о возникающих проблемах.

«Сегодня мы не можем отправить тех, кто закончил вузы, или продлить визы тем, кто учился — было целевое назначение на бакалавриат, а ему надо в магистратуру. Мы эти все проблемы видим и с МИДом и Россотрудничеством ситуацию обсуждаем. По полномочиям решение этого вопроса выходит за пределы одного министерства», — указал министр.

По его словам, на этой неделе должен вступить в силу разработанный алгоритм реагирования.

«130 тыс. иностранных студентов обучаются и прекрасно себя чувствуют. Часть студентов из открытых стран въехали — считанные страны, 25 тыс.— 26 тыс. студентов (в этом году поменьше поступило). Мы откроем в сентябре возможность для первокурсников заехать в РФ по установленному алгоритму, но только из тех стран, которые будут открыты», — заявил Фальков.

При этом министр видит риски такого решения.

«Это палка о двух концах. У нас непростая эпидемиологическая ситуация в некоторых регионах, и приезд, особенно в такие агломерации, как Санкт-Петербург и Москва, большого количества иностранных студентов подстегнул рост числа заболевших», — сказал он.

Министр не исключил частично дистанционного образования.

«Задача — провести индивидуальную работу с каждым студентом, поступившим на первый курс и на второй и последующий, чтобы они не чувствовали себя брошенными. Да, дистанционное образование — это не самый хороший вариант, но они уже выехали и учились вторую половину года (учебного). Мы исходим из того, что они (вузы) могут обеспечить хотя бы месяц-полтора», — указал он.

Фальков особо отметил давление на российскую систему образования со стороны студентов четырех стран.

«Знаете, кто оказывает давление на систему образования? Студенты из четырех стран: Казахстан, Узбекистан, Таджикистан и Кыргызстан, при этом четыре из этих стран закрыты на въезд и на выезд, а внутри у них дистанционное образование. Но они в социальных сетях, благо хорошо владеют русским языком, такие дают комментарии, что мама не горюй», — рассказал министр.

Прежде всего, обучение станет возможным для иностранных студентов-первокурсников, отметил Фальков.

«Для первого курса скоро откроем, для второго и последующего — когда поймем ситуацию. Чувствуем, понимаем и видим, но здесь важно соблюсти разумным баланс между интересами», — заключил он.