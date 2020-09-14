Вашингтон, , 13:55 — REGNUM Энтузиаст с ником Voffvoffhunden создал необычную модификацию, объединяющую игры Crusader Kings 3 и Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2. Об этом 13 сентября сообщил портал PCGamer.

Модификация добавляет в Crusader Kings 3 различные особенности, связанные со скейтбордингом. Например, некоторые персонажи теперь смогут ходить в скейт-парк, чтобы снизить уровень стресса.

Напомним, Crusader Kings 3 — это стратегическая игра, выпущенная 1 сентября 2020 года. Разработкой проекта занималась студия Paradox Development Studio.

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