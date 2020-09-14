Казань, , 11:57 — REGNUM По состоянию на 14 сентября заражены коронавирусом 6858 жителей Татарии, за сутки инфицированы еще 23 пациента. Всего с начала пандемии выздоровели после заражения инфекцией 5651 человек, за сутки — 15 пациентов. Летальных исходов с момента начала наблюдения — 68, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Лечение на дому осуществляют 20-и инфицированным, двоих заболевших госпитализировали в стационары. Наибольшее количество выявленных случаев заражения среди лиц в возрасте от 30 до 50 лет — 11 человек. Среди жителей Казани положительные тесты на COVID-19 получили 10 горожан.

Ранее ИА REGNUM сообщало, по сведениям на 13 сентября заражены коронавирусом 6835 жителей Татарии. Всего с начала пандемии выздоровели после заражения инфекцией 5636 человек, летальных исходов — 68.

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