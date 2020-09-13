Казань, , 11:30 — REGNUM По состоянию на 13 сентября заражены коронавирусом 6835 жителей Татарии, за сутки инфицированы еще 23 пациента. Всего с начала пандемии выздоровели после заражения инфекцией 5636 человек, за сутки — 34 пациента. Летальных исходов с момента наблюдения — 68, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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По словам руководителя управления Роспотребнадзора РТ Марины Патяшиной, темп ежедневного прироста новых случаев заболевания составляет 0,4%. В целом эпидемиологическая ситуация в республике остается стабильной.

Ранее ИА REGNUM сообщало, еще один летальный исход от последствий заражения новой коронавирусной инфекцией подтвердили в Татарии 11 сентября. 68-й жертвой коронавируса стала 88-летняя женщина.

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