Вашингтон, , 11:37 — REGNUM Розничная сеть GameStop закроет около сотни магазинов по всему миру до конца 2020 года. Об этом 13 сентября сообщило издание Kotaku.

Ранее финансовый директор компании Джеймс Белл заявлял, что в 2020 году закроется около 320 магазинов, однако сейчас эта цифра выросла до 400−450 магазинов. По словам Белла, принятое решение позволит «более эффективно и прибыльно обслуживать клиентов».

Напомним, GameStop — это известная розничная сеть, занимающаяся продажами видеоигр, консолей и игровых аксессуаров. Сейчас у компании около пяти тысяч магазинов в разных странах мира.

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