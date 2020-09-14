Сеул, , 10:42 — REGNUM По состоянию на июнь 2020 года в Южной Корее находилось 398 тыс. нелегалов, что на 8,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства юстиций страны.

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По их словам, показатель является рекордным. Рост числа иностранцев, незаконно пребывающих в стране, растет на протяжении четырех месяц подряд.

Как отмечают эксперты, причины данного роста связаны с пандемией коронавируса и последовавшим за ней закрытием границ.

Известно, что 74,8% нелегалов приходится на лиц, въехавших в Южную Корею в рамках безвизового режима, что на 9,4% больше по сравнению с июнем 2019 года.

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