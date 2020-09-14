Вашингтон, , 09:34 — REGNUM Пользователь портала resetera с ником vestan 13 сентября опубликовал информацию о продолжении франшизы Saints Row. По его словам, новая игра станет прямым сиквелом третьей части.

При этом события Saints Row IV и Gat Out of Hell будут считаться выдумкой — сюжет этих игр ляжет в основу для «безумного местного ТВ-шоу». Согласно словам автора публикации, банда «Святых» станет главным антагонистом новой части, а игроку предстоит прекратить их преступную деятельность.

Тем не менее, никаких официальной информации от разработчиков пока не поступало. Вероятно, в ближайшее время состоится полноценный анонс проекта.

Напомним, релиз Saints Row 5 ожидается в 2022 году. Игра будет доступна как на консолях текущего, так и следующего поколения.

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