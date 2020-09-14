Душанбе, , 08:43 — REGNUM За истекшие 24 часа на территории Таджикистана было выявлено 35 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 14 сентября сообщает минздрав страны.

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По данным министерства, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 9014.

Также сообщается, что суммарное количество летальных исходов от COVID-19 в Таджикистане на сегодняшний день достигло 72.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 7782 человека вылечились от нового заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за истекшие сутки на территории Турции было выявлено свыше 1,5 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.